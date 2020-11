Nessun accordo per l’inizio della nuova stagione NBA

In questi giorni la NBA sta discutendo con la NBPA (associazione sindacale dei giocatori) riguardo l’avvio della stagione 2020/2021. I punti da risolvere riguardano le date, certamente, ma anche un’ingente somma di denaro.

Le due possibili date al momento sono il 22 dicembre e il 18 gennaio, il Martin Luther King Day. Seppure le parti al momento sembrano molto collaborative, per ripartire a dicembre servirebbe un accordo imminente, in tempi brevi. Il commissioner Adam Silver infatti sottolinea che le squadre hanno bisogno di tempo, per organizzare i training camp e la ripartenza.

Secondo Malcolm Brogdon – vicepresidente dell’associazione – molti giocatori vorrebbero iniziare a gennaio, ma questo sarebbe un grosso problema economico per la lega. Adrian Wojnarowski afferma che la data di inizio di gennaio potrebbe comportare una perdita da 500 milioni a 1 miliardo di dollari nella prossima stagione, mentre la mancanza di tifosi potrebbe far aumentare le perdite del campionato a oltre 4 miliardi.