Nessun rischio, Kevin Durant non giocherà la ripresa NBA

Molti negli USA ci avevano sperato, ben sapendo che sarebbe stato difficile. Nonostante il ritorno in campo sia programmato per il 31 luglio, Kevin Durant non ci sarà.

La stella dei Nets è intervenuta a The Undefeated annunciando che tornando direttamente la prossima stagione “avrò più tempo per essere pronto per la nuova annata e per il resto della mia carriera”.

Durant si è rotto il tendine d’Achille in gara-5 di NBA Finals, poi in estate ha firmato un quadriennale da 164 milioni (con player option da 42.8M, più altri 1.1 di bonus, nel 2022/23).