Nets tagliano Nwaba; Orlando perde Isaac fino a marzo

Le ultime novità dalla NBA riguardano Brooklyn e Orlando.

La prima ha deciso di tagliare David Nwaba, che qualche settimana fa si è rotto il tendine d’Achille. Il suo contratto non era garantito per la prossima stagione quindi a luglio sarà free agent: riceverà dai Nets i soldi del suo contratto per questa stagione, pari al minimo salariale da 1.6 milioni. Al suo posto Brooklyn dovrebbe firmare Justin Anderson dalla G League con un decadale; accantonato per ora il ritorno di Iman Shumpert.

Sempre Brooklyn è pronta a riabbracciare Caris LeVert nella prossima partita interna prevista sabato contro Toronto: il #22 ha perso sette settimane in seguito ad un’operazione al pollice destro. Fino a lì stava segnando 17 punti, con 5 rimbalzi e 4 assist.

Sul fronte Orlando Magic invece, l’ala Jonathan Isaac tornerà ai primi di marzo dopo una grave distorsione e contusione al ginocchio sinistro: per sua fortuna non ha rimediato lesioni ai legamenti. Isaac stava facendo una grande stagione, pronto per ricevere una chiamata nell’All Defensive Team: per lui 12 punti e 7 rimbalzi in 30′, con 2.4 stoppate e 1.6 rubate tirando con oltre il 54% di true shooting percentage.