New Balance e NBA annunciano un accordo globale pluriennale

La National Basketball Association (NBA) e New Balance Athletics, Inc. (New Balance) hanno annunciato oggi un nuovo accordo pluriennale che renderà il marchio di atletica globale un partner marketing ufficiale dell’ NBA.

“New Balance è ritornato ufficialmente nel mondo del basket quando il vincitore del premio MVP NBA Kawhi Leonard ha gareggiato durante gli All-Star Game nel 2019”, ha dichiarato Chris Davis, Vice President Global Marketing di New Balance. “Ora, un anno dopo, siamo entusiasti di consolidare ulteriormente la nostra presenza nella comunità mondiale del basket collaborando con l’NBA come partner strategico ufficiale a lungo termine al fine di continuare a rafforzare la nostra posizione come uno dei brand sportivi leader. Questo accordo porta New Balance ad essere presente nell’immaginario globale dell’NBA, un fandom e una cultura che trascende lo sport e va oltre il gioco del basketball.”

Mentre New Balance continua la sua crescita nella categoria basket, l’accordo globale NBA offre al marchio la possibilità di ampliare la propria presenza in tutta la lega e incrementare il coinvolgimento con i consumatori fan dell’NBA in tutto il mondo. Come parte dell’accordo, New Balance creerà autentici contenuti broadcast, digitali e retail con i suoi atleti nelle rispettive divise e loghi della squadra NBA. La partnership inizierà ufficialmente con la campagna globale del marchio We Got Now di New Balance con Leonard, durante la partita Denver Nuggets e LA Clippers di venerdì 28 febbraio alle 22:30. ET in onda su ESPN.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a New Balance nella nostra famiglia di partner globali”, ha dichiarato Dan Rossomondo, Senior Vice President, Media and Business Development di NBA. “Non vediamo l’ora di lavorare con New Balance mentre il marchio potenzia la sua presenza nella pallacanestro e continua a insediarsi nel mercato con giocatori di alto profilo e nuovi prodotti”.