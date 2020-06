New York e Miami sulle tracce di Gallinari in free agency

I New York Knicks sono interessati a un ritorno di Danilo Gallinari. Secondo quanto scritto da Ian Bagley di SNY, la franchigia della ‘Grande Mela’ tenterà in free agency di prendere il 31enne lombardo, entrato in NBA nel 2008 proprio con i Knicks. Ovviamente, essendo free agent, sarà l’azzurro a decidere dove giocare il prossimo anno, e su di lui c’è forte già da tempo l’interesse dei Miami Heat che lo avrebbero voluto già prima della deadline del mercato. Ma i nuovi Knicks guidati da Leon Rose e in cerca di un allenatore (con Tom Thibodeau candidato numero 1 alla panchina) potrebbero rappresentare un’opzione allettante, sia per il mercato di riferimento che per il rapporto sempre rimasto ottimale con la tifoseria, che prese male il suo addio nel 2011 per arrivare a Carmelo Anthony.

Su di lui ci sarebbe anche Charlotte, ma più volte “Gallo” ha ammesso di essere disposto a mettere da parte contratti faraonici per cercare di firmare dove potrà giocarsi il titolo. Miami resta, quindi, la più accreditata al giorno d’oggi.

Le richieste per Gallinari saranno molte, ma intanto c’è da pensare ai Playoffs (quasi raggiunti) con i suoi Thunder, nella location insolita in quel di Orlando.