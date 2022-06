New York Knicks a caccia di Jalen Brunson: pronto un quadriennale da 110 milioni

I New York Knicks si sono innamorati di Jalen Brunson, in scadenza con i Dallas Mavericks. Il playmaker riceverà un’offerta quadriennale da circa 110 milioni, che difficilmente potrà rifiutare.

Intanto per liberare spazio, i Knicks hanno ceduto Alec Burks, Nerlens Noel, cash e due seconde scelte future (una è protetta top-55) ai Detroit Pistons. New York si libera di oltre 19 milioni, mentre Detroit li assorbe interamente nello spazio salariale che ha a disposizione non dovendo quindi dare in cambio nulla. Burks e Noel hanno entrambi una team option per il 2023/24.