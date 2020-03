New York Knicks, in estate si punta Christian Wood

Christian Wood è il nome dell’estate per i New York Knicks.

L’ala ora ai Pistons – trovato positivo al Covid-19 – ha fatto innamorare la dirigenza di NY, dopo una grande crescita a Detroit, colpita dall’infortunio di Griffin e dalla partenza di Morris e Drummond.

Nelle ultime 13 gare stagionali, Wood stava tenendo medie di quasi 23 punti, 10 rimbalzi e 2 assist (13.1 punti e 6.3 rimbalzi in stagione). Secondo il beatwriter Ian Begley di SNY.tv, la dirigenza non confermerà, se non a cifre molto più basse, Bobby Portis, Maurice Harkless e Taj Gibson – quest’anno guadagnano 35 milioni in tre.

I Pistons partono favoriti nella corsa a Wood che ha detto di voler restare in Michigan, però se arriva una buona offerta potrebbe venir convinto a trasferirsi nella Grande Mela.