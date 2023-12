By

La guardia dei Knicks Miles McBride ha trovato l’accordo per l’estensione fino al 2027 del contratto che era in scadenza a fine stagione. Per lui rinnovo triennale da 13 milioni totali.

Il classe 2000 scelto al secondo giro del draft 2021 ha giocato 18 minuti stanotte, record stagionale, dopo la trade che ha visto partire Barrett e Quickley verso Toronto.