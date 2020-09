Un’ottima stagione da campioni in carica – ma senza Green e Leonard – è bastata per confermare Nick Nurse. L’allenatore dei canadesi ha firmato un pluriennale.

Nurse è stato nominato miglior Coach della stagione, il primo a riuscire a vincere il premio sia in NBA sia in G League. Ha un record in carriera di 111 vittorie e 43 sconfitte in regular season, ma a questo va aggiunto il 23-12 ai Playoffs.