Nicolas Batum tagliato da Charlotte. Firmerà con i Clippers

Gli Charlotte Hornets hanno provato fino ad ora a scambiare Nicolas Batum per evitare di doverlo pagare per i prossimi anni a venire. Alla fine, però, per fare spazio all’arrivo di Gordon Hayward, la franchigia del North Carolina ha dovuto tagliare l’ala francese. I suoi 27.1 milioni verranno smalmati per i prossimi tre anni, quindi lo pagheranno 9 milioni all’anno fino al 2023. È la cifra più alta di dead money per un giocatore da quando esiste la stretch provision, cioè dal 2011 post lockout. Quei nove milioni peseranno tantissimo nel mercato di Charlotte dei prossimi tre anni…

Intanto per il francese si sono fatti avanti i Los Angeles Clippers, che potranno firmarlo tra 48 ore quando sarà ufficialmente free agent. Guadagnerà ulteriori 2.6 milioni, pari al contratto al minimo salariale.

Nell’ultima stagione solamente 22 partite a 3.6 punti e 4.5 rimbalzi, cifre che mostrano chiaramente come fosse fuori dal progetto Hornets.