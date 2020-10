Il play sloveno Goran Dragic non sarà della partita nemmeno in gara-5, come anticipato da Shams Charania di The Athletic.

Come temuto subito dopo l’infortunio, quindi, le sue prime NBA Finals di Goran Dragic sono durate solamente una partita. L’unica speranza per gli Heat è vincere stanotte (ore 3.00 italiane) per provare a recuperarlo in G6, ma resta comunque quasi impossibile per lo sloveno.