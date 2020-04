Nike vince la battaglia legale con Kawhi Leonard

Kawhi Leonard è stato sconfitto dalla Nike in tribunale.

Le due parti erano arrivate alle azioni legali, in seguito alla richiesta di copyright di Kawhi Leonard sul logo che rappresenta la mano del campione NBA in maglia Toronto Raptors.

Il giudice federale Michael W. Mosman ha stabilito che Kawhi Leonard ha si aiutato la Nike nel disegnare il suo logo, usato per i prodotti del Jordan Brand, ma il giudice ha anche affermato che il logo è “una proprietà intellettuale indipendente della Nike” in seguito alle modifiche effettuate dalla casa di Portland che rendono il logo come un misto tra il numero 2 (numero di maglia di Leonard) e le lettere KL (iniziali di Kawhi Leonard).

“Kawhi Leonard ha contribuito nei momenti iniziali in cui veniva disegnato il logo, ma Nike ha effettuato delle modifiche rilevanti rispetto all’inizio, nel pieno rispetto dei termini contrattuali.”

Cosi il giudice ha concluso la sentenza.