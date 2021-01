Gli Utah Jazz venivano da 11 vittorie consecutive, non perdevano dallo scorso 6 gennaio. Ma oggi contro questo Nikola Jokic era impossibile vincere…

Il centro serbo chiude a 47 punti (career high), 12 rimbalzi e 5 assist tirando 17/26 dal campo e 9/10 in lunetta.

Questo il suo primo quarto, chiuse a 22 punti, massimo in carriera per punti in un singolo periodo: