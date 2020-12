Non c’è pace per Gordon Hayward: frattura al mignolo

Non c’è pace per Gordon Hayward. Dopo le due partite di preseason contro i Raptors (11 e 14 punti) è arrivata subito una brutta notizia.

Gli Charlotte Hornets hanno annunciato che la sua stella ha una frattura al mignolo della mano destra. Salterà sicuramente le prossime due gare di preseason con i Magic, poi si capirà meglio se potrà giocare nonostante la frattura (casomai con un tutore) oppure se si dovrà operare. L’idea per la franchigia è quella di non operare, ma si capirà meglio ad inizio regular season, prevista tra una settimana a Cleveland. Potrebbe saltare l’opener per poi scendere in campo in casa contro OKC il prossimo 26 dicembre.