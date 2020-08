Non c’è pace per i Blazers: stagione finita per Zach Collins

I Portland Trail Blazers sarebbero in piena corsa per l’upset sui Lakers, ma arriva un’altra pessima notizia: Zach Collins dovrà operarsi alla caviglia infortunata e la sua stagione è finita.

L’ala dei Blazers aveva saltato oltre tre mesi (aumentati a causa del covid-19) per un intervento alla spalla. Ora senza Collins, Ariza, Little e Hood lo spot di ala diventa sempre più un problema per Portland. Oltre a loro, pure Lillard non sta bene, ma ha confermato che ci sarà in gara-3.

Per Collins solamente 11 gare quest’anno con 7 punti e 6.3 rimbalzi di media.