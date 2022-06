Non solo il caos Durant: i Nets hanno anche appena ceduto la prima scelta 2023

By

La notizia che anticipa l’apertura ufficiale del mercato NBA 2022 è la bomba arrivata da Brooklyn, dove Kevin Durant ha richiesto di essere scambiato!

Oltre a ciò, i Nets non avranno nemmeno la loro prima scelta 2023 che hanno appena ceduto agli Utah Jazz per prendere Royce O’Neale. L’ex giocatore dell’Alba Berlino ha ancora due anni di contratto a poco meno di 10 milioni l’anno, cifra che rientra nella exception creata dalla trade con i Sixers riguardante Harden. Tuttavia il prossimo anno solamente 2.5 milioni sono garantiti.

L’unica buona notizia per i Nets è che la scelta è la più bassa tra quella di Philadelphia, Houston o la stessa Brooklyn (quindi sulla carta potrebbe essere quella dei Sixers).

Dal canto loro gli Utah Jazz hanno deciso di tagliare Juancho Hernangomez per evitare che il suo contratto diventasse garantito: su di lui spinge forte il Real Madrid per un suo ritorno in Europa! I Jazz hanno ora un po’ più flessibilità salariale, ma si attende da parte loro una cessione importante (Gobert o Mitchell?).