Norvel Pelle ha firmato con i Brooklyn Nets e si aggregherà alla squadra appena finita la quarantena obbligatoria per i “nuovi innesti”.

Centro atletico nato nei Caraibi ad Antigua e Barbuda, ma con passaporti statunitense e libanese, ha giocato due stagioni anche in Italia con Varese e Torino. Poi l’esperienza in G League e NBA con i Sixers, dove in circa 10′ di media ha stoppato 1.3 tiri.

Il 28enne era free agent dopo aver svolto la preseason con i Cleveland Cavaliers.