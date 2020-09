Nurse: “Mi aspetto che Fred VanVleet resti con noi”

Fred VanVleet sarà free agent appena aprirà il mercato NBA. Il play dei Raptors è pronto a battere cassa, ma il suo allenatore Nick Nurse è convinto che resterà in Canada.

Il Coach of the Year 2020 ha appena prolungato con i Raptors con un quadriennale da 8 milioni a stagione ed è convinto che il #23 lo seguirà. “Sarei molto sorpreso se non lo facesse”, ha rivelato a Sportsnet.ca

Fred VanVleet chiederà una cifra simile a quella firmata da Brogdon la scorsa estate con i Pacers, cioè un quadriennale da 85 milioni. VanVleet ha giocato la sua miglior stagione in carriera, anche grazie al posto fisso in quintetto: per lui 17.6 punti e 6.6 assist in stagione regolare, cifre salite nei Playoffs a quasi 20 punti e 7 assist. Sempre da titolare, cosa mai successa con continuità durante la sua carriera.