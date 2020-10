OJ Mayo resta in CBA con i Liaoning Flying Leopards

Vi stavate chiedendo che fine aveva fatto OJ Mayo? Era in Cina dalla fine della stagione scorsa, fermata per la pandemia.

Resterà in CBA anche la prossima stagione, firmando con i Liaoning Flying Leopards di Lance Stephenson e ora anche Jonathon Simmons, oltre al nazionale cinese Guo Ailun.

OJ Mayo è stato scelto con la #3 al draft NBA 2008 dai Timberwolves e subito girato a Memphis. Dal 2016 non mette più piede in NBA, dopo aver subìto una squalifica di due anni per uso di droga.