OKC e i Suns stanno discutendo una trade per Chris Paul

Con l’annuncio della ripresa della stagione NBA al 22 dicembre, le franchigie iniziano a muoversi anche dal punto di vista del mercato. Una squadra molto attiva sembrerebbe Phoenix che, conscia dei malumori di Booker a causa di un roster non all’altezza, sta cercando di acquistare elementi validi e di esperienza: un giocatore su tutti, come riportato da Adrian Wojnarowski e Brian Windhorst, ha attirato l’interesse della dirigenza: Chris Paul.

Paul, che ha ancora un anno di contratto (con player option che difficilmente rinuncerà alla fine della seguente stagione), potrebbe essere il compagno di reparto perfetto per Devin Booker.

Si riporta, inoltre, l’interessamento di Knicks e Clippers per Russell Westbrook. Infine, i Pelicans potrebbero aver trovato negli Charlotte Hornets la terza squadra per imbastire una trade che possa portare Jrue Holiday in una contender.