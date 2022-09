OKC Thunder, altra scelta: Krejci ad Atlanta in cambio di Harkless e una al secondo giro

Trade in NBA che non cambia gli equilibri ma permette agli Oklahoma City Thunder di prendere un’altra scelta futura al draft. Gli Atlanta Hawks abbassano il monte salari prendendo la guardia ceca Vit Krejci (contratto non garantito per le prossime due stagioni) e cedendo a OKC il veterano Moe Harkless che è in scadenza a 4.5 milioni. In più ai Thunder arriva una seconda scelta futura.

Sources: Oklahoma City is trading Vit Krejci to Atlanta for Moe Harkless and a second-round pick. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 27, 2022

Con questa mossa OKC usa la disabled player exception proveniente dall’infortunio a Chet Holmgren per prendere un veterano e, nel caso, avere la possibilità di scambiarlo a febbraio per un’altra scelta.

Gli Hawks invece scendono sotto la luxury tax e si assicurano un playmaker di riserva giovane, che verrà testato in questa stagione prima di garantirgli eventualmente altri anni di contratto.