Omaggio a Kobe: a luglio in onda ‘Mamba Out’

Sono trascorsi dieci anni da quando i Los Angeles Lakers hanno vinto l’ultimo titolo NBA. Il titolo finale di Kobe Bryant, rubato dagli dei del basket e passato a miglior vita troppo presto. Proprio l’ultima trionfale annata dei gialloviola sarà commemorata da un documentario suddiviso in otto puntate. Dal titolo ‘Mamba Out’.

Conterrà interviste agli allora compagni di squadra di Kobe, tra i quali Pau Gasol, Metta World Peace, Derek Fisher. Ed altri ancora. Sarà visibile a tutti su Youtube e Instagram.

I primi due episodi sono previsti per il 5 luglio. Il terzo ed il quarto programmati il 12. Gli episodi 5 e 6 andranno in onda sette giorni dopo, il 19, ed infine quelli finali il 26. Un documentario tutto da vivere, programmato con cadenza settimanale, proprio come accaduto con ‘The Last Dance’ che ha visto protagonisti i Chicago Bulls di Michael Jordan.

Bryant ha giocato 20 stagioni in NBA, tutte con i Los Angeles Lakers, e consegnato cinque titoli alla città di Los Angeles, sponda gialloviola. Facendo registrare in media 25 punti, 5,2 rimbalzi, 4,7 assist e 1,4 rubate a partita durante la sua carriera.

Dopo aver celebrato MJ, dunque l’estate 2020 renderà omaggio ad un altro grandissimo della pallacanestro mondiale. Ma forse non esiste un modo davvero adeguato per rendere onore a una figura gigantesca come quella di Kobe Bryant…