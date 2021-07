Gli Orlando Magic ripartiranno da un coach alla prima esperienza come capo allenatore, l’ex assistente dei Mavs Jamahl Mosley.

Secondo ESPN, il 42enne ha battuto nel rush finale Wes Unseld jr assistente dei Nuggets. Tuttavia il figlio d’arte sembra ad ora il grande favorito per la panchina degli Washington Wizards, franchigia a cui suo padre regalò l’unico titolo NBA in bacheca.

Another finalist for the Orlando job — Denver assistant Wes Unseld Jr., — continues to be a leading candidate for the Washington Wizards head coaching opening, sources tell ESPN.