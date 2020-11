Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza in Vaticano una delegazione della National Basketball Players Association, il sindacato dei giocatori che giocano nella NBA. Della delegazione facevano parte, tra gli altri, cinque giocatori attualmente in forza a team della Nba: l’italiano Marco Belinelli, quindi Sterling Brown, Kyle Korver, Jonathan Isaac e Anthony Tolliver. Insieme a loro, i dirigenti Nbpa, Michele Roberts, Sherrie Deans e Matteo Zuretti.