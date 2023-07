Patty Mills cambia ancora! Ufficiale la trade tra Hawks e Thunder

Gli Atlanta Hawks e gli Oklahoma City Thunder ufficializzano la trade che porta Patty Mills in Georgia. Ai Thunder vanno Rudy Gay, TyTy Washington, Usman Garuba e una futura seconda scelta non precisata. In questo modo, OKC inserisce a roster un veterano, due ottimi innesti giovani per l’immediato e una nuova scelta per il futuro, nello specifico la 35ª nei prossimi 7 anni.

Per quanto riguarda Patty Mills, invece, è il terzo cambio in poche settimane per l’australiano, o almeno per ora. Dopo essere stato mandato a Houston dai Brooklyn Nets, è stato scambiato subito ai Thunder e ora approda agli Hawks. Mills è un affare per Atlanta: il veterano darà una mano a Tray Young e Dejounte Murray a conquistare la post season, nonché permetterà alla sua nuova squadra di risparmiare 4,5 milioni di dollari; tuttavia, la franchigia georgiana deve ancora decidere il futuro del suo nuovo play.