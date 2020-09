Pau Gasol chiama la figlia Gianna, per ricordare la sua “nipotina”

Pau Gasol ha reso pubblica sui social la nascita della figlioletta Elisabet Gianna. È la primogenita del campione spagnolo e della moglie Cat.

“Tutto è andato per il meglio, siamo felicissimi. Ha un nome con un significato particolare per tutti noi”, ha scritto Pau.

Il lungo catalano, indeciso se fare un altro anno (possibilmente ai Lakers, con sguardo verso Tokyo) o ritirarsi ora, è molto legato alla famiglia di Kobe Bryant, dopo i 6 anni e mezzo passati insieme in campo. Dopo la tragedia, Pau Gasol è andato più volte a casa di Vanessa per giocare con le due figliolette più piccole, che senza problemi lo chiamano “lo zio Pau”. La stessa Vanessa Bryant ha scritto un post su Instagram per congratularsi con la nascita di Elisabet Gianna Gasol.