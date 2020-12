Paul Eboua non passa il taglio dei Miami Heat: ora è free agent

Paul Eboua non farà parte della squadra dei Miami Heat, nemmeno con contratto two-way. Ora il giocatore cresciuto nella Stella Azzurra Roma è senza squadra, ma potrebbe approdare in G League se volesse restare in orbita NBA. Non negli affiliati Sioux Falls SkyForce, però, perché è una delle squadre che ha deciso di non prendere parte alla ripartenza della stagione di G League.

Vediamo se qualche squadra gli dà una possibilità con contratto two-way, altrimenti un suo ritorno in Europa non è escluso.