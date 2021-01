Pelicans mettono Redick e Ball sul mercato. E Derrick Rose che fa?

Febbraio si sta avvicinando e crescono anche le news di mercato in giro per la NBA. Certo, la trade deadline è stata spostata fino a fine marzo, ma ai primi di febbraio molti giocatori firmati/scambiati in estate diventano nuovamente “disponibili” per essere inseriti nelle trade.

I New Orleans Pelicans sono molto attivi, pronti a scambiare JJ Redick e Lonzo Ball se dovesse arrivare una giusta offerta. Il tiratore veterano è in scadenza a fine anno quindi potrebbero accontentarsi di un altro contratto in scadenza più una scelta al draft (range ipotetico 25-35). Per il playmaker ex Lakers potrebbe diventare restricted free agent a fine anno e quindi anche lì i Pelicans sperano di ricavarci una prima scelta, per evitare di rischiare di perderlo per nulla a fine stagione. Si parlava di un interessamento dei Warriors disposti a sacrificare Oubre jr, ma le trattative sembrano essere già finite.

Occhio anche al nostro Nicolò Melli, ieri neo trentenne, in scadenza a 3.9 milioni e Willy Hernangomez a 1.7 milioni, che potrebbero lasciare la Louisiana in cambio di una seconda scelta, visto lo scarso impiego da parte di Van Gundy.

Per quanto riguarda Derrick Rose, anche lui in scadenza a 7.7 milioni, i Pistons vogliono assolutamente una prima scelta futura. Sta tenendo medie appena sotto i 15 punti e 5 assist, anche se tira peggio dello scorso anno. Su di lui ci sarebbero già Clippers, che vogliono migliorare il reparto point guard, e Knicks, in cerca di una guida veterana in caso di Playoffs.