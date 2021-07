Il lungo croato Dario Saric si è infortunato al ginocchio durante gara-1 e l’esito degli esami non lascia spazio alla speranza: rottura del legamento crociato e lungo stop per lui. Ovviamente Finals già finite e Suns che perdono una pedina importante nel frontcourt.

Medie di 8.7 punti, 3.8 rimbalzi e 1.3 assist in questa stagione. Più minuti per Kaminsky e Cameron Johnson, che in gara-1 ha finito in doppia cifra.

Saric salterà sicuramente la prima parte della prossima stagione, probabile che torni nei primi giorni del 2022.