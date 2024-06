Phoenix Suns & Royce O’Neale, estensione contrattuale per 4 anni a 44 milioni di dollari

I Phoenix Suns e Royce O’Neale hanno trovato un nuovo accordo con un contratto quadriennale a 44 milioni di dollari.

Free agent F Royce O’Neale intends to sign a new four-year, $44 million deal to return to the Phoenix Suns, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NaBcMJyiuV — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2024

E’ un giocatore estremamente competitivo e affidabile con ottime doti in fase difensiva più che offensiva. Infatti in carriera tra Utah Jazz, Brooklyn Nets e Phoenix Suns non ha mai superato la media 8,8 punti a partita. Visto che gioca ala è anche un abile tiratore da 3 punti con il 38,1% in carriera.

L’accordo è un buon investimento per una squadra come i Suns che in questi ultimi anni ha sbagliato diverse scelte e che deve rafforzare il roster per puntare al titolo.