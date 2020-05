Pippen ai Rockets credeva di essere Jordan

Grazie a The last dance abbiamo imparato ad apprezzare, se ce ne fosse stato bisogno, il valore di Scottie Pippen in quei Bulls del doppio three-peat. Ma una volta lasciata Chicago, nella stagione 1998/99 Pippen firmò un contratto degno del suo valore (oltre 67 milioni per 5 anni) con gli Houston Rockets, nei quali però non riuscì mai a integrarsi.

Stando alle dichiarazioni rilasciate a Rocketswire da Matt Bullard, suo ex compagno di squadra proprio a Houston, Pippen arrivò in Texas con una pessima attitudine: “Quando Scottie Pippen ha lasciato i Bulls, non avevo idea che fosse stato talmente sottopagato per sette anni. Non avevo idea che avesse questo desiderio di rivalsa quando arrivò da noi. Ma ricordo che quando Scottie arrivò da noi, e il training camp era già cominciato da un po’, non s’integrò mai davvero all’interno dell’organizzazione dei Rockets.

Non provò mai davvero a fare uno sforzo per essere un Rocket. Arrivò lì come a dire: ‘Hey, sono Michael Jordan. Cioè, non proprio Jordan, ma sono Scottie Pippen.’ e il resto di noi lo percepiva. Se ripenso ai miei compagni di squadra, Pippen non è stato uno dei miei preferiti. Cercava solo di fare il fenomeno, e non ha mai funzionato.”

E ancora Bullard, racconta un aneddoto: “Mi ricordo una volta, eravamo sul bus, avevamo perso una partita, stavamo tornando all’aeroporto ed eravamo tutti giù di morale. Abbiamo sentito Scottie Pippen dal fondo del bus, dire ad alta voce perché tutti lo ascoltassimo: ‘Questo non sarebbe mai successo con i Bulls’. Capii che non era un buon segnale, capisco perché Charles Barkley e Scottie non hanno mai legato ai Rockets e comprendo le ragioni di Charles, perché si era tagliato lo stipendio pur di far firmare Pippen.”