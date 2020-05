Pippen polemico con Jordan: “Bryant meglio di lui”

Scottie Pippen sarebbe molto irritato con Michael Jordan dopo i giudizi dati da ‘Air’ sull’ex compagno, n.33 dei Bulls all’epoca dei trionfi in Nba di Chicago, nel corso della serie televisiva-documentario ‘The Last Dance’ sull’epopea della squadra allenata da Phil Jackson. Cosi’ ora Pippen, intervistato da alcuni media statunitensi, non si e’ lasciato l’occasione di dare una stilettata all’ex compagno: “Kobe Bryant si e’ impegnato cosi’ tanto per essere come Michael Jordan- ha detto Pippen -, ed e’ passato direttamente dal liceo alla Nba senza andare prima a North Carolina e avere un coach come Dean Smith. Alla fine ci e’ riuscito , cosi’ quando rivedo certi video dico a me stesso ‘mio Dio, Kobe era meglio di Michael'”. “Ed era anche un tipo molto intelligente – ha detto ancora Pippen parlando di Bryant -, che si sforzava di essere il migliore in ogni cosa che faceva. Lo ha fatto nella Nba, ma ha vinto anche un Oscar per il cortometraggio ed e’ stato autore di un libro per ragazzi diventato best seller. Odio il fatto di non avergli detto quanto era grande, e penso che tanti non se ne rendono conto”.