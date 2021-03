PJ Tucker a breve lascerà i Rockets, ecco le squadre interessate

PJ Tucker sarà free agent al termine della stagione, gli Houston Rockets non hanno più nessuna velleità di Playoffs e allora il suo contratto da quasi 8 milioni diventa molto allettante. Su di lui sembrano esserci tutte le contenders, in particolare Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Miami Heat e Denver Nuggets.

La scadenza per fare gli scambi è fissata per il 25 marzo e Houston chiede almeno una prima scelta in cambio (che, vista la forza delle squadre in questione, va dalla 15 alla 30 circa).

Shams Charania di The Athletic ha aggiunto inoltre che i Pistons lavorano ai buyout per Blake Griffin e Wayne Ellington, mentre Cleveland sta ancora cercando qualche squadra per Drummond e McGee, ma pure Osman e Prince sarebbero sul tavolo se arrivasse una giusta offerta. Sia Detroit che Cleveland sono ormai fuori dalla corsa Playoffs.