La programmazione Sky di basket NBA (Play-in) in diretta, anche in streaming su NOW

Notte giovedì 20-venerdì 21 maggio

ore 2 Washington Wizards-Indiana Pacers Sky Sport NBA e Sky Sport Uno

commento live originale

(differita venerdì ore 11, ore 14 e ore 17.30 e ore 21.15 Sky Sport NBA; commento Dario Vismara e

Davide Pessina)

Notte venerdì 21-sabato 22 maggio

ore 3 Golden State Warriors-Memphis Grizzlies Sky Sport NBA e Sky Sport Uno

commento live originale

(differita sabato ore 11, ore 14 e ore 17 Sky Sport NBA; commento Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua)

(NBA disponibile su Sky Go, anche in HD)

Uff stampa Sky Sport NBA