Playoff NBA, cosa succede al Fantabasket

By

La stagione regolare è finita, adesso sotto con la post season. Ecco come funziona il Fantabasket di Dunkest per i Playoff NBA.

Iscrivetevi alla Lega “BasketInside League” con codice: 28295-CB4IE

Stanno per iniziare i Playoff NBA 2024 e noi non vi lasceremo soli. Il Fantabasket NBA di Dunkest continua anche per i Playoff con una formula diversa e studiata appositamente per rendere ancora più emozionante la post season.

Cosa succede alle tue fanta squadre con l’inizio dei Playoff? Come funzionerà il fantabasket in questa fase della stagione? Se però sei un nuovo giocatore, ti consigliamo di iniziare dal Regolamento.

Vediamo in breve i punti fondamentali che caratterizzano il Fantabasket NBA di Dunkest per i Playoff.

1) Da Regular Season a Playoff

Regular Season e Playoff nel Fantabasket NBA di Dunkest sono considerate due fasi separate della stagione.

A partire dal 15 aprile, ovvero dalla fine della Regular Season, aggiornando l’app all’interno del menu troverai la possibilità di selezionare le due fasi del campionato.

Ecco cosa accade in base alla selezione:

Regular Season : visualizzerai la situazione delle tue fanta squadre a Regular Season terminata. Qui potrai consultare in ogni momento i tuoi punteggi e la tua posizione nei vari campionati principali o privati.

: visualizzerai la situazione delle tue fanta squadre a Regular Season terminata. Qui potrai consultare in ogni momento i tuoi punteggi e la tua posizione nei vari campionati principali o privati. Playoff: qui invece potrai gestire le tue fanta squadre e i tuoi campionati per la fase finale della stagione, in cui si riparte tutti da zero, come spiegato di seguito. I Playoff NBA iniziano il 20 aprile.

2) Si riparte da zero

Con l’inizio della Post Season tutto riparte da zero dal 15 aprile potrai creare liberamente le tue fantasquadre:

Le tue fanta-squadre dovranno essere ricreate da zero.

dovranno essere ricreate da zero. Il budget di crediti ripartirà da 95 crediti oppure 105 per chi rinnoverà l’acquisto dei 10 crediti aggiuntivi (MVP + Season Pass a 11.99€, MVP a 9.99€ e Season Pass a 3,99€)

ripartirà da oppure 105 per chi rinnoverà l’acquisto dei 10 crediti aggiuntivi (MVP + Season Pass a 11.99€, MVP a 9.99€ e Season Pass a 3,99€) Ogni fanta-squadra potrà contenere massimo 4 giocatori appartenenti allo stesso team (che diventano 6 con l’inizio delle Finals).

appartenenti allo stesso team (che diventano 6 con l’inizio delle Finals). Le valutazioni dei giocatori verranno riviste e adeguate ai nuovi crediti disponibili e alle prestazioni attese nei Playoff.

verranno riviste e adeguate ai nuovi crediti disponibili e alle prestazioni attese nei Playoff. Il costo per ogni trade (modalità classica) passa da -5 a -2 punti.

(modalità classica) passa da -5 a -2 punti. Le squadre a calendario ma indicate come squadre a riposo prenderanno il loro punteggio medio (tutti i giocatori del roster, infortunati compresi, e il Coach). Ciò ha l’obiettivo di ottimizzare nel migliore dei modi il calendario NBA. Come per la regular season , i giocatori che per motivi di calendario prenderanno il punteggio medio, da questa stagione, se messi capitano , NON prenderanno il bonus del x1.5 del proprio punteggio.

prenderanno il loro punteggio medio (tutti i giocatori del roster, infortunati compresi, e il Coach). Ciò ha l’obiettivo di ottimizzare nel migliore dei modi il calendario NBA. , i giocatori che per motivi di calendario prenderanno il punteggio medio, da questa stagione, se messi , NON prenderanno il bonus del x1.5 del proprio punteggio. Le squadre NON in calendario (giocatori, coach e indisponibili) NON saranno considerate “squadre a riposo” e NON prenderanno il loro punteggio medio ma 0 punti. Le squadre non a calendario sono ovviamente quelle eliminate o quelle già qualificate che sono in attesa dell’avversario da affrontare al turno successivo dei Playoff.

3) Campionati

Anche per i campionati, così come per i Draft, è un nuovo inizio:

I Campionati Principali (Generale e Italia) saranno azzerati, tutte le fanta squadre ripartono da 0pt.

(Generale e Italia) saranno azzerati, tutte le fanta squadre ripartono da 0pt. I Campionati Pubblici e Privati dovranno essere ricreati.

4) Calendario

Vista la frequenza delle partite, il calendario del fantabasket cambia leggermente per i Playoffs. Infatti:

Ogni Giornata di Fantabasket sarà più corta e durerà mediamente 2 Turni (ovvero 2 giorni), ma ci saranno giornate anche da 1 Turno solo.

di Fantabasket sarà più corta e durerà mediamente 2 Turni (ovvero 2 giorni), ma ci saranno giornate anche da 1 Turno solo. Al termine di ogni Giornata sarà possibile come sempre effettuare Trades per migliorare la squadra

per migliorare la squadra Tutte le partite dei Playoff saranno valide ai fini del punteggio

dei Playoff saranno valide ai fini del punteggio I Giocatori e i Coach di Squadre non presenti nel calendario di una Giornata (generalmente perchè in quei giorni potrebbero non scendere in campo), non ricevono minusvalenza

IMPORTANTE: il calendario della Giornata 1 dei Playoff NBA inizialmente sarà “fittizio” fino a quando non saranno disponibili le date ufficiali delle partite. In seguito, verrà aggiornato ogni giorno in base ai risultati della notte.

5) Premi

Anche per i Playoffs, come indicato nel regolamento, ci saranno dei premi per tutti quelli che dimostreranno di essere i migliori, verranno premiati infatti i Fantacoach che si piazzeranno dalla prima alla decima posizione nella classifica generale Playoffs.

Posizione Premio 1° Classificato Buono Amazon da 500 euro 2° Classificato Buono Amazon da 250 euro 3° Classificato Buono Amazon da 100 euro 4° – 10° Classificato Paccheto MVP+Season Pass 2024/25

6) Vantaggi

Come indicato nel Regolamento i vantaggi di gioco acquistati durante la Regular Season sono validi fino al termine della stessa. Con l’inizio dei Playoffs sarà quindi necessario effettuare un nuovo acquisto.

Il Season Pass, invece, se acquistato durante la regular Season rimane valido anche per i Playoff.