By

L’ala piccola Nassir Little si è assicurato un futuro ai Portland Trail Blazers: in scadenza di contratto al termine di questa stagione, il #10 (il suo amato “nove” è ora sulle spalle di Jerami Grant) resterà in rossonero fino al 2027 grazie ad un’estensione quadriennale da 28 milioni.

Prima dell’infortunio alla spalla che l’ha tenuto fuori per il resto della stagione, nel mese di gennaio Little viaggiava a oltre 13 punti e 7 rimbalzi con il 40% da 3.