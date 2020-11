Prima trade: Bruce Brown ai Nets per Dzanan Musa e scelta

Abbiamo la prima trade NBA che sarà ufficiale a partire dalle ore 18 italiane.

I Brooklyn Nets prendono Bruce Brown jr, rivelazione della scorsa stagione, in cambio del bosniaco Dzanan Musa. Inserira anche una seconda scelta 2021 proveniente dai Raptors, che verosimilmente sarà intorno la #50.

Brown ha più che raddoppiato la sua produzione offensiva rispetto alla sua stagione da rookie, segnando quasi 9 punti di media, oltre a 4.7 rimbalzi, 4 assist e 1.1 rubate. Ha un anno al minimo a 1.6 milioni, poi sarà free agent

Musa ha invece trovato poco spazio nelle sue prime due stagioni NBA: in quest’ultima quasi 5 punti in circa 12′ di utilizzo medio. Ha un anno a 2 milioni, più team option per il 2021/22