Programmazione Sky Sport: lunedì 20 il Martin Luther King Day

Tra il 18 e il 25 gennaio saranno 12 gli incontri del campionato professionistico statunitense da seguire in diretta, 4 anche in prima serata e con il commento live in italiano.

Da non perdere, lunedì 20 gennaio, il ”Martin Luther King Day”, la tradizionale giornata che la pallacanestro a stelle e strisce dedica annualmente al grande esponente politico e attivista di colore, leader del movimento degli afroamericani negli ’50 e ‘60. 4 le partite da seguire in diretta, a partire dalle ore 21.

Inoltre, su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno anche l’appuntamento che la National Basketball Association dedica annualmente all’Europa, con un match giocato fuori dai confini statunitensi. Sede di questo evento, la capitale francese Parigi, dove venerdì 24 gennaio è in programma Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks. “NBA Paris Game 2020” in diretta in prima serata alle ore 21, con il commento in italiano.

Di seguito, la programmazione NBA su Sky dal 18 al 25 gennaio 2020

Sabato 18 gennaio

Ore 21.30 New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers Sky Sport NBA diretta

commento live Mauro Bevacqua e Davide Pessina

(differita domenica 19 gennaio ore 11 e ore 24 Sky Sport NBA)

Notte sabato 18-domenica 19 gennaio

Ore 1 Boston Celtics-Phoenix Suns Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita domenica ore 17 Sky Sport NBA; commento originale)

Ore 2.30 Houston Rockets-Los Angeles Lakers

commento live originale

(differita domenica ore 14 e ore 19 Sky Sport NBA; commento Francesco Bonfardeci e Marco Crespi)

REPLICA SU CIELO TV ORE 12 della domenica

Domenica 19 gennaio

Ore 21 San Antonio Spurs-Miami Heat Sky Sport NBA diretta

commento live Alessandro Mamoli e Davide Pessina

(differita lunedì 20 gennaio ore 11, ore 14 e ore 18.15 Sky Sport NBA)

Lunedì 20 gennaio: “MARTIN LUTHER KING DAY”

Ore 21 Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live Flavio Tranquillo e Marco Crespi

(differita martedì 21 gennaio ore 11 e ore 23 Sky Sport NBA)

Ore 23.30 Miami Heat-Sacramento Kings Sky Sport NBA diretta

commento live originale

Notte lunedì 20-martedì 21 gennaio: “MARTIN LUTHER KING DAY”

Ore 1.30 Boston Celtics-Los Angeles Lakers Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita martedì ore 14 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Francesco Bonfardeci

e Davide Pessina)

Ore 4 Utah Jazz-Indiana Pacers Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita martedì ore 17 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte mercoledì 22-giovedì 23 gennaio

Ore 2 New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita giovedì ore 10.30 e ore 16.30 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte giovedì 23-venerdì 24 gennaio

Ore 2 Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live originale

(differita venerdì ore 11, ore 14 e ore 18 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli

e Marco Crespi)

Venerdì 24 gennaio: “NBA PARIS GAME 2020”

Ore 20.45 Pre Partita Sky Sport NBA diretta

(con Francesco Bonfardeci, Alessandro Mamoli e Marco Crespi)

Ore 21 Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks Sky Sport NBA e Sky Sport Uno diretta

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita sabato 25 gennaio ore 11, ore 14 e ore 20 Sky Sport NBA)

Notte venerdì 24-sabato 25 gennaio

Ore 2.30 San Antonio Spurs-Phoenix Suns Sky Sport NBA diretta

commento live originale

(differita sabato ore 17 Sky Sport NBA; commento originale)

