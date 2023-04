Psicodramma Minnesota T’Wolves: pugni, infortunii e probabili squalifiche

Un’ultima giornata di stagione regolare tutt’altro che consueta, quella di Minnesota.

I Timberwolves erano impegnati a Minneapolis in una partita decisiva per la posizione nella griglia dei Play-in contro i diretti rivali di New Orleans, e la pressione ha tirato un paio di brutti scherzi ai padroni di casa: nel primo quarto l’ala Jaden MacDaniels se l’è presa per il secondo fallo fischiato a suo danno, è entrato nel tunnel e ha preso a pugni un muro fratturandosi la mano destra e chiudendo anzitempo la sua stagione; poco dopo, durante un time-out verso la fine del secondo periodo, Kyle Anderson e Rudy Gobert hanno cominciato a scambiarsi parole sempre più aggressive, fino a che il francese ha tirato un pugno sul petto del compagno di squadra. Gobert non ha più giocato nella partita poi vinta da Minnesota in rimonta sui Pelicans, e la dirigenza dei T’Wolves si riserva di squalificare il nazionale francese per il primo turno di Play-in di mercoledì contro i Los Angeles Lakers.