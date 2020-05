Quei 76 giocatori che possono dire di non aver mai perso contro Michael Jordan

Solo 76 giocatori possono dire di essere imbattuti contro Michael Jordan. Il quotidiano spagnolo Marca riporta tutti i nomi, compresi quelli che hanno sfidato MJ solo una volta, battendolo. Da notare che, a parte Bobby Jones che affrontò un MJ ad inizio carriera con i fortissimi Sixers degli anni ’80, la maggioranza degli altri giocatori in questa lista hanno giocato contro il Jordan degli Wizards, ormai prossimo ai quarant’anni.

Avendo visto in The Last Dance quanto è “vendicativo” il #23, alla fine dovremmo togliere quei 39 che lo hanno affrontato solo una volta non dandogli la possibilità della rivincita. Quindi alla fine solo trentasette i giocatori che lo hanno battuto più di una volta…

6-0: Bobby Jones (Sixers)

5-0: Greg Buckner (Mavericks)

4-0: Rasho Nesterovic (Wolves) e John Salmons (Sixers)

3-0: Tamar Slay, Loren Woods, Troy Murphy, Jason Richardson, Antawn Jamison, Arte largo, Mehmet Okur, Desmond Mason, Perry Moss, Mark Madsen, George Johnson, Dirk Nowitzki, Marc Jackson, Raef LaFrentz e Wally Szczerbiak

2-0: Jeff Wilkins, Rich Kelley, Rick Brunson, Gilbert Arenas, Dan Dickau, Efthimis Rentzias, Damon Jones, Felipe López, Jeff Trepagnier, Ryan Humphrey, Mike Dunleavy, Shelton Jones, Maurice Evans, Sam Williams, Terence Morris, Carey Scurry, Lionel Hollins e Lewis Lloyd

1-0: Quincy Lewis, Eric Johnson, Stanley Brundy, Lorenzo Romar, Duane Cooper, Donald Whiteside, Dan Langhi, Igor Rakocevic, Primoz Brezec, Qyntel Woods, Larry Robinson, Cedric Henderson, Pepe Sanchez, José Ortiz, Frank Williams, Joe Kopicki, Billy Paultz, Jeff Cook, Ronnie Lester, Lorenzo Charles, Ansu Sesay, Chris Anstey, Clinton Smith, Calvin Booth, Charles Smith, Samuel Dalembert, Adam Harrington, Mikki Moore, Larry Hughes, Kenton Edelin, Rusty LaRue, Predrag Savovic, Mitch Kupchak, Steve Hayes, Byron Dinkins, Michael Brooks, Sean Marks, Scottie Pippen, Willie White