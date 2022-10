Quincy Acy ha deciso di ritirarsi dopo le due esperienze in Eurolega con Maccabi Tel Aviv ed Olympiacos. Il centro texano torna in patria e sarà player development coach dei Texas Legends, squadra di G League per cui ha anche vestito la maglia da giocatore.

Acy entrò in NBA nel 2012 come scelta dei Raptors al secondo giro, poi tante squadre per lui con Sacramento, Brooklyn, New York, Dallas e Phoenix.