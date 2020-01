Quinn Cook vestirà il #28 in onore di Gigi e Kobe

Quinn Cook cambierà il numero ed è il primo dei Lakers a farlo.

Il playmaker ex Warriors vestiva il #2 ma ora ha deciso di indossare il #28, cioè l’unione del numero di Gianna “Gigi” Bryant (il #2 della Mamba Sports Academy) e il #8 ritirato di papà Kobe.

Cook è stato fotografato in mezzo ai tifosi per piangere e rendere omaggio a Bryant fuori dallo Staples Center, con la sua maglia di Kobe stretta in mano.

Ieri sera già quattro giocatori hanno annunciato di voler cambiare numero per rendere omaggio a Kobe: sono Dinwiddie, Ross e Harkless che vestivano il #8, mentre Powell ha il #24 ma deve ancora rivelare il nuovo numero. Kemba Walker ha invece rivelato che probabilmente (ci sta ancora pensando) terrà il #8 per il motivo inverso, cioè proprio per onorare il ricordo del Mamba.