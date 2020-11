Rajon Rondo snobba Los Angeles: firma per gli Atlanta Hawks

Rajon Rondo è un nuovo giocatore degli Atlanta Hawks.

Rondo lascia i Los Angeles Lakers e approda agli Hawks da free agent, firmando un contratto biennale da 15 milioni.

L’accordo era nell’aria, anche se i Los Angeles Clippers hanno provato a “rubare” il playmaker ai rivali cittadini. Alla fine Rondo ha scelto per Atlanta e sarà compagno del nostro Danilo Gallinari.

Gli Atlanta Hawks aumentano la pericolosità difensiva tra gli esterni con l’aggiunta di Kris Dunn e Rajon Rondo con accordi biennali. L’ex play dei Lakers non potrà vestire il suo amato #9, numero che ha sempre indossato in tutta la carriera NBA, in quanto agli Hawks il #9 è ritirato dai tempi di Bob Pettit.