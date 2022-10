Randy Livingston: una vita tra NBA e gioco d’azzardo

Randy Livingston è un nome forse non noto ai più giovani. Livingston è ora un Coach alla Isidore Newman School a New Orleans, ma il suo è un curriculum di tutto rispetto, con ben 11 stagioni giocate in NBA. Tante occasioni, tanti contratti da 10 giorni, ma anche molti problemi in particolare dovuti ad un vizio, il gioco d’azzardo.

Livingston arriva in NBA con l’etichetta di giocatore talentuoso dopo essere cresciuto in un ambiente difficile come quello della The Calliope Housing Complex a New Orleans. Randy cresce con altri 3 fratelli in un ambiente pieno di criminalità e droga, dove oltre alla pallacanestro conosce il mondo delle scommesse e del gioco d’azzardo.

“Ho iniziato con i semplici giochi di carte, per poi passare al Poker.”

Così il playmaker ammette di aver avuto i primi contatti con il “mondo illegale” sin da ragazzino. Alla High School domina con oltre 26 punti di media, ma una volta pronto al grande salto in NCAA a LSU, il suo ginocchio fa crack. Una mazzata tremenda per lui.

“Giocavo anche tutta la notte con tanti giocatori di vari sport a LSU.”

Nonostante i problemi fisici, Livingston gioca due stagioni ed è scelto al Draft NBA 1996 dagli Houston Rockets.

“Ero estasiato. Quel ragazzo di New Orleans ce l’aveva fatta ed era in NBA. Ma lì la mia passione per il gioco ha preso il sopravvento. Giocavamo sempre, in hotel, in aereo, quando si poteva. Ai Rockets quante partite con Charles Barkley e Clyde Drexler. Ai Phoenix Suns, con Cliff Robinson, Penny Hardaway e Todd Day ci siamo anche messi le mani addosso. Cliff perdeva spesso, anche 30 mila dollari a partita. Fu una rissa clamorosa, con famiglie e amici presenti a bordo dell’aereo che ci stava portando ad una trasferta.”

Livingston ha giocato con Rockets, Suns, Atlanta Hawks, Golden State Warriors, Seattle Supersonics, New Orleans Hornets, LA Clippers, Utah Jazz e Chicago Bulls, oltre 203 partite dal 1996 al 2007.

Randy ha dilapidato quasi l’intero stipendio di una vita in scommesse, quasi 2,5 milioni di dollari. La NBPA è stata fondamentale per lui, da quando ha confessato il suo problema e lo ha messo in contatto con l’ex star NBA John Lucas. Lucas, con un passato pieno di problemi dovuti all’alcool, ha aiutato Livingston nel confessare il suo problema e nel non nasconderlo più.

Ora grazie all’aiuto della moglie e dell’associazione giocatori, Livingston sembra essersi messo alle spalle questo incubo ma avverte sull’attuale mondo NBA e i suoi giovani giocatori:

“Devono fare molta attenzione. Ora c’è internet , dove si possono trovare i migliori casinò online e poi il primo appuntamento per loro da Pro è la Summer League a Las Vegas. Voglio aiutare più persone possibili e voglio soprattutto aiutare i giovani a stare alla larga dai vizi e dai problemi.”