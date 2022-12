Dal parquet alla strada, il ritorno delle BB 4000 II

Se pensiamo a Reebok nel mondo NBA, la mente viaggia ad Allen Iverson e Shaquille O’Neal.

Allen Ezail Iverson, per tutti “The Answer” è stato l’MVP della stagione 2001, ha vinto per 4 volte la classifica marcatori NBA ma soprattutto è stato il sogno di milioni di ragazzi, afroamericani e non solo. A.I. ha dimostrato a tutti che il talento e il suo modo di interpretare la pallacanestro erano superiori ai pregiudizi dei Media NBA. Le sue gesta sono storia di questo sport, come ad esempio il magnifico crossover su un certo Michael Jordan.

Shaquille Rashaun O’Neal, o semplicemente SHAQ, non ha bisogno di presentazioni. Uno dei giocatori più dominanti ad aver messo piede in un parquet NBA, una forza della natura, un tornado. 3 volte MVP delle NBA Finals, 4 Titoli NBA vinti (3 con i Lakers, 1 con Miami), 1 oro Mondiale e 1 oro olimpico con team USA, Shaq ha formato una delle coppie più entusiasmanti di sempre con Kobe Bryant.

Entrambi hanno scelto di indossare Reebok.

Ma come è nato il rapporto tra NBA e Reebok? Reebok, nota compagnia statunitense specializzata nella produzione di scarpe e abbigliamento sportivo, decide di scendere “in campo” nel mondo della pallacanestro nel 1986 dopo aver avuto successo nel mondo dell’Atletica e del Tennis. Lo stile è innovativo e irriverente, a volte con pubblicità che hanno rivoluzionato il modo di comunicare.

Nel 1989 arriva la svolta. Una scarpa adatta sia per giocare a basket che per il lifestyle.

E Oggi? Reebok ha deciso di riproporre questa scarpa, adattata ai nostri anni ma con il solito inconfondibile stile vintage che la contraddistingue, ovvero la BB 4000 II. Il CEO di Reebok Todd Krinsky ha commentato così:

“Non molti marchi possono davvero giocare sia nello sport che nello streetwear come Reebok. In Reebok, lo stile è classico, è sinonimo di tradizione e autenticità. Con il revival di BB 4000 II, siamo entusiasti di portare sul mercato una scarpa che incarna chi siamo, bilanciando le radici delle prestazioni con lo stile vintage, evolvendo al contempo il nostro ricco archivio di basket per il consumatore di oggi.

IL MODELLO BB 4000 II OGGI

Reebok

Il nuovo BB4000 II è un’evoluzione del modello del 1989 e offre una silhouette premium particolarmente versatile. Gli elementi chiave del design includono strati esterni in pelle premium, le iconiche strisce laterali Reebok e loghi vettoriali, un esclusivo logo Union Jack sulla linguetta che rende omaggio all’eredità del marchio degli anni ’80, un’intersuola in gomma EVA e una suola resistente con l’inconfondibile tecnologia del basket.

L’impronta di due campioni come Allen Iverson e Shaquille O’Neal, due dei migliori 75 giocatori di sempre della storia NBA, è segno di come abbiamo fatto la storia di questo sport e continuino a farla oggi con la loro influenza, storia e talento.

Forti di un design ispirato agli iconici modelli da basket, le BB 4000 II sono sempre pronte all’azione. Da icone dei campi da basket, a star del tuo guardaroba. Il design colorblock è stato perfezionato per creare una versione semplicemente imperdibile.

Le BB 4000 II tornano alla ribalta proponendo una miscela ideale di caratteristiche tecniche e stile senza tempo.

Scopri i colori pensati per rendere omaggio allo streetstyle degli anni ‘80 e ‘90, l’epoca d’oro del basket: Reebok BB 4000 II