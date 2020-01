Reggio Calabria avrà uno spazio per Kobe Bryant, lo annuncia il Sindaco Falcomatà

Reggio Calabria è sconvolta per una vicenda tristissima: il Black Mamba non c’è più ed in ogni angolo del globo di ricorda la memoria di uno degli atleti più forti e positivi che il basket abbia mai avuto.

Con grande orgoglio Reggio Calabria può affermare a gran voce di aver contribuito alla crescita di uno dei miti assoluti di sempre dello sport mondiale.

Era un bambino di otto anni sempre con il pallone in mano ed era impossibile frenare la sua voglia di giocare a pallacanestro.

La città dei Bronzi è un posto magico, basti pensare che da qui è partito il cammino europeo di Manu Ginobili,idem per quanto riguarda Montecchia e Delfino, la prima esperienza lontano dagli Usa di Ben Wallace, i ricordi di Volkov e Garrett, i primi passi prima dell’esplosione di Marco Spissu ma non solo.

I ricordi del “piccolo – grande” Kobe sono tantissimi: Il suo percorso scolastico al “Reghium College” in Via Aschenez, i suoi amici del “Serpentone”(è nato da qui il soprannome Black Mamba?) di Pentimele, condominio dove viveva insieme al papà Joe, gloria d’assoluta grandezza della Viola.

E poi? I suoi primi passi a canestro, la sua attività cestistica al minibasket con la Cestistica Piero Viola al Liceo Vinci(Rocco Romeo è stato il suo primo allenatore ma anche Nino Malavenda e Massimiliano Modaffari possono tranquillamente affermare di averlo allenato) ed alla Scuola Vitrioli, le maglie di cotone con lo storico logo del mito nero-arancio che ha portato in alto i colori della nostra città in Italia e nel mondo, i suoi canestri al Botteghelle (oggi PalaBenvenuti) tra primo e secondo tempo, il Trofeo Primavera giocato con il giusto piglio nella struttura delle Suore di Maria Ausiliatrice nel Rione Modena.

Si, Reggio è sempre stata orgogliosa del suo Kobe.

In questa terribile tragedia ha perso la vita anche la figlia Gigi che amava guardare le partite al Palasport insieme al padre, proprio come avveniva nella metà degli anni ottanta al Botteghelle di Reggio Calabria per Kobe e le sue sorelle guardando le gesta del grande Joe.

Un uomo che ha raggiunto risultati incredibili ottenuti tutti con lavoro, concentrazione e studio senza mai perdere di vista il sogno iniziale che è ovviamente diverso per tutti.

Lui l’ha sempre spiegata così. “La mentalità non riguarda un risultato da prefiggersi, quanto piuttosto il processo che conduce a quel risultato. Riguarda il percorso e l’approccio.”.

Non si è mai tirato indietro e si è sempre divertito, da Reggio Calabria al Mondo.

Nella serata di ieri, nel medesimo impianto, al PalaBotteghelle, struttura cittadina intitolata alla memoria di Gianfranco Benvenuti si è tenuto un minuto di raccoglimento toccante in occasione della sfida Under 18 D’Eccellenza in programma.

In città sono davvero tante le iniziative per ricordare la memoria dell’asso dei Lakers: il primo cittadino, Giuseppe Falcomatà ha dedicato al campione uno splendido post Facebook anticipando che, in città, verrà creato uno spazio alla memoria di Bryant.

Caro Kobe,

sono giorni senza gloria in cui si interroga il cielo.

E mentre ci guardi da lassù, insieme alla tua piccola, ispira i nostri giovani come hai sempre fatto.

Con te è stato un grande sogno, le notti alte ad aspettarti alla Tv, il tuo rimanere sospeso a canestro come a nascondere i giorni di fatica e sudore.

È a Reggio che hai mosso i tuoi primi passi nella pallacanestro;

È a Reggio che hai vissuto e sei andato a scuola;

È Reggio che ti ha visto fare i primi canestri a fine primo tempo durante le partite di papà Joe;

È a Reggio che hai imparato “l’ossessione” per il basket;

È Reggio che ti ricorderà con uno spazio pubblico da dedicare alla tua memoria, perché per noi, anche se sei diventato un gigante sarai sempre “il piccolo Kobe”.

Ti portiamo con noi Kobe, a Reggio.

Da quel campo da cui tutto è partito, e tu a dirci che anche da qui si possono vedere le stelle e diventare una di loro.

Veglia sui nostri giovani Kobe, sostienili nel gioco della vita.

#accendilestelle

Anche la Pallacanestro Viola, compagine che milita in Serie C Silver con Paolo Moretti in panchina ha voluto ricordare romanticamente la memoria dell’atleta attraverso questo post:

Dear Kobe,

viviamo in un posto

dove chi ha 60 anni ti ricorda bambino

che accartocciavi i giornali al Botteghelle

e li tiravi dentro il canestro, come papà.

Qui, chi ha 40 anni sostiene

di aver giocato con te.

Tutti, ma proprio tutti.

Fa quasi ridere

ma fa capire quanto sei stato importante per loro.

Chi ha 30 anni ti ha idolatrato,

arrotolando come te le calze di papà

per tirarle nel secchiello e dire:

«Guarda papà, come Kobe».

Chi ha 20 anni, o meno

Non lo sa.

Lo ha sentito raccontare ma non ci crede fino in fondo

che davvero tu sei stato uno di noi.

Hai vestito quei colori,

hai sentito l’odore dello Scatolone,

quello del nostro Mare.

E ti guardavano straniti mentre alzavi al cielo un altro trofeo, un altro anello.

Sei stato quello di cui ci siamo vantati

«Ma sai che quando era piccolo è stato qui?»

Sei stato quello con cui abbiamo sognato

ché anche dalla piccola provincia si può sfidare l’Olimpo

ché anche dalla periferia si può essere grandi

ché in Cielo non ci vanno solo i predestinati.

Ci hai insegnato a sperare

e che il gioco non è solo un gioco

ma passione, impegno, presenza mentale, sangue sul parquet.

E ci siamo innamorati, del gioco, di te, del sogno.

Non siamo pronti a lasciarti andare.

E perché dovremmo?

Chi ha saputo sognare

chi ha saputo giocare con la vita

chi ha saputo sperare non muore mai.

Fino all’ultimo, fino alla sirena,

5.4.3.2.1… ciof.

Grazie Kobe,

Ti vogliamo bene,

I tuoi amici di Reggio Calabria