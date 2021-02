Riccardo Fois terrà uno dei clinic Jr. NBA Coaches – Online Program

L’NBA ha annunciato oggi che l’assistente allenatore del Phoenix Suns Riccardo Fois terrà un clinic Jr. NBA Coaches – Online Program, la piattaforma digitale contenenti istruzioni, clinic per allenatori e video formativi. Il programma si terrà venerdì 26 febbraio a partire dalle ore 20 italiane sull’app OWQLO, l’app ufficiale della Jr. NBA League in Europa e Medio Oriente.

L’allenatore sardo, 34 anni, siede sulla panchina dei Phoenix Suns dal 2019, ricoprendo il ruolo di “Director, player development”. Prima di approdare in Arizona, Fois ha ricoperto per cinque anni il ruolo di Director of Analytics per Gonzaga University, università americana con uno dei migliori programmi di college basketball. Nel 2018, l’allenatore italiano ha inoltre lavorato con Ettore Messina per la Nazionale italiana di basket durante EuroBasket 2017.

Le registrazioni alla sessione di Jr. NBA Coaches – Online program sono aperte. Il clinic includerà anche una sessione di Q&A con Fois, dando la possibilità ai partecipanti di interagire e imparare direttamente dal coach.

Da Aprile 2020, l’app OWQLO ha ospitato la serie di contenuti interattivi Jr. NBA at Home, che ha fornito workout ed esercizi per il basket gratuitamente e da poter svolgere individualmente e in spazi limitati, con l’obiettivo di aiutare i giovani giocatori a rimanere attivi e sviluppare il proprio gioco.

Per maggiori informazioni è possibile visitare owqlo.com e @NBAEurope su Instagram. Per maggiori informazioni sulla Jr. NBA, i fan posso tenere d’occhio i canali social NBA su Facebook e Twitter.

–

Uff stampa NBA Italia