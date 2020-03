Rudy Gobert: “Voglio scusarmi con tutti perché non ho avuto attenzione. Nessuna scusa”

Rudy Gobert ha postato recentemente su Instagram, scusandosi per quanto accaduto ed esprimendo i suoi sentimenti.

“Voglio ringraziare tutti per il supporto mostratomi nelle ultime 24 ore. Ho avuto numerose emozioni nelle ultime 24h. Paura, ansia, e imbarazzo. Per prima cosa vorrei chiedere scusa alle persone alle quale potrei aver causato pericolo. Non avevo idea di essere infetto. Non ho avuto attenzioni e non ho scusanti. Spero che la mia storia serva da lezione e induca tutti a prendere sul serio questa situazione. Spero che la mia esperienza sia da lezione a qualsiasi persona non lo prenda questo sul serio. Farò qualsiasi cosa possa essere utile per educare gli altri ed evitare di contrarre il virus. Mi sto curando e recupererò pienamente. Grazie ancora per il supporto. Chiedo a tutti di fare il possibile per rimanere al sicuro e in salute.”