La serie tra Houston ed Oklahoma City si è complicata più del previsto per i Rockets, bloccati ora sul 2-2.

Stanotte è in programma gara-5 e Russell Westbrook, fermo da alcune settimane per un’elongazione del quadricipite, dovrebbe tornare a disposizione di coach Mike D’Antoni.

Westbrook, ex di turno dopo 11 stagioni ai Thunder, ha tenuto medie di oltre 27 punti, 8 rimbalzi e 7 assist in 36′ in campo.