La star degli Washington Wizards, Russell Westbrook, ha battuto oggi uno di quei record che sembravano imbattibili. Stanotte ha fatto registrare la sua 182esima tripla doppia in carriera, superando una delle leggende della NBA, Oscar Robertson. Il play ex Royals e Bucks si fermò a 181 quando si ritirò nel 1974.

Russell Westbrook è l’unico nella storia ad aver concluso più di una stagione con una tripla doppia di media: ce l’ha fatta ben tre volte (e questa stagione sarà la quarta), mentre il solo a riuscire in questo record fu proprio “Big O” nel 1962. Quest’anno Westbrook è a quota 36 triple doppie, con ancora tre gare da giocare: non batterà le 42 del 2018 o le 41 di Robertson, ma ricordiamo che quest’anno si giocano 72 partite e non 82 come negli anni “normali”. Da notare, inoltre, come ai tempi di Robertson si giocassero di media quasi 13 possessi in più rispetto ad oggi e che Westbrook ci ha messo esattamente 100 partite in meno del “collega” più anziano per superarlo. Mostruoso Russ!

Congrats to @russwest44 of the @WashWizards for setting the ALL-TIME RECORD for TRIPLE-DOUBLES! pic.twitter.com/pTuaUaEr1i — NBA (@NBA) May 11, 2021 Westbrook in cima, LeBron ad un passo dalle 100

Il decimo rimbalzo che ha dato la tripla doppia è arrivato su un errore di Gallinari in fade-away, durante un mega parziale di Washington che dal -17 l’ha riportata a -1. Westbrook ha chiuso con 28 punti, 13 rimbalzi e 21 assist ma ha sbagliato la tripla della vittoria: per la terza gara nelle ultime 4, gli Wizards hanno perso di uno compromettendo forse in modo decisivo la loro rimonta su Charlotte, anche se per l’ultima gara di regular season è previsto lo scontro diretto.

Ora Westbrook ha almeno 5 triple doppie contro 23 delle 30 franchigie NBA, di gran lunga altro record. Il secondo, Magic Johnson, l’ha fatto contro 13 squadre. La ciliegina sulla torta della serata è l’entrata di Westbrook in una ristretta elite NBA: è solo il quarto dopo Robertson, Payton e LeBron ad avere oltre 20000 punti e 8000 assist in carriera.